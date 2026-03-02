Neurociencia aplicada al deporte: José Ribas impulsa el entrenamiento cognitivo en Las Flores

El profesor José Ribas, perteneciente a la Municipalidad de Las Flores por intermedio de la Secretaría de Deportes, es el encargado de implementar la Neurociencia en nuestra ciudad aplicado al deporte, mediante un entrenamiento cognitivo.

Debemos consignar que durante el año pasado estuvo asesorando y entrenando a numerosos deportistas de diferentes disciplinas y en la presente temporada la agenda comenzó cargada. �El profesional estuvo con el equipo de competencia del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, como así también en el polideportivo La Terraza con Fiorella Propato San Martín, destacada jugadora de padel que se mantiene en los primeros planos a nivel nacional e internacional, y su hermano Santino; continuando el cronograma con el palista Olímpico Juan Ignacio Cáceres, integrante de la Selección Argentina de Canotaje.

Por otro lado, Ribas brindó una charla a los futbolistas que se encuentran en equipos de AFA y a quienes están realizando pruebas.

Los trabajos consisten en incorporar nuevas herramientas para tomar decisiones de manera más acertada y veloz, buscando mejorar, entre otras cosas, la atención y el entrenamiento del cerebro en general.

De esta manera, se intenta reducir cada vez más el margen de error de los llamados “entrenamientos complementarios”, que pasan a ser cada día más determinantes en la vida de los profesionales de alta competencia. Se enfoca en la toma de decisiones, el procesamiento cognitivo, las acciones motoras y el campo visual, con ejercicios que fortalecen lo físico y lo mental en cada etapa de su formación.

Si lugar a dudas, una interesante propuesta que brinda el Municipio para nuestros deportistas, apostando a José Ribas, quien tiene lazos familiares en Las Flores y una amplia trayectoria como preparador físico en el fútbol nacional, desempeñándose actualmente como director del Departamento de Neurociencia en el Club Gimnasia y Esgrima La Plata con el plantel de reserva.