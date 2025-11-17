El HCD convoca a la comunidad a participar en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Honorable Concejo Deliberante de Las Flores lanzó una convocatoria abierta a toda la comunidad para que vecinas, vecinos e instituciones presenten sus sugerencias y aportes por escrito sobre el Proyecto de Modificación del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Las propuestas podrán entregarse hasta el 12 de febrero de 2026 en la Secretaría del HCD, ubicada en Rivadavia 421, de lunes a viernes de 10 a 12 horas.

Desde el cuerpo legislativo informaron que todas las presentaciones serán analizadas en una reunión plenaria, instancia previa a la votación final del proyecto en sesión. La participación ciudadana, remarcaron, es clave para fortalecer un plan que busca proyectar una ciudad más ordenada, planificada y sostenible.

El HCD destacó la importancia de que la comunidad se involucre en este proceso, aportando miradas diversas que contribuyan a una planificación urbana integral y consensuada.