La Cooperativa Eléctrica hizo entrega del Sorteo Plan Mundial

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El sorteo se llevó a cabo el pasado 5 de junio mediante el sistema de gestión de la Cooperativa, con la fiscalización de la Escribana Pública Lucía Fernández, garantizando la transparencia del proceso.

Participaron del sorteo todos los asociados que contrataron o migraron a los planes promocionales Plan Mundial durante la vigencia de la campaña, así como también aquellos asociados que ya contaban con el servicio CELF TV activo.

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La asociada beneficiada fue Graciela Ester Bertholet, asociada N.º 13.409, quien recibió su premio en la sede de la Cooperativa.

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La entrega estuvo a cargo del presidente de la Cooperativa, Cdor. Mario Elgue; el tesorero, Sebastián Casey; y el responsable de Futurtel, Roberto Angelinetta.

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Felicitamos a Graciela por haber resultado ganadora y agradecemos a todos nuestros asociados por participar.

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Los invitamos a mantenerse atentos a nuestras redes y canales oficiales para conocer las próximas promociones y sorteos.

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