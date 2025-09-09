Las Flores
Nueva inversión en el sector industrial planificado y más empleo para Las Flores
El intendente Alberto Gelené – acompañado por el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el director de Comercio, Industria y Empleo, Pablo Aranda; el director de Asuntos Agropecuarios, Damián Dulau y la administradora del Ente del SIP, Silvina Martínez – visitó en el Sector Industrial Planificado, la planta BULL PLASTIC COMPOSITE SAS.
En dicho espacio, las autoridades fueron recibidas por Martín Valdi, representante legal de la empresa, con quien se realizó la nueva firma que da continuidad al proyecto original, realizando las inversiones necesarias en una fracción de tierra de una superficie total de 16.320 metros cuadrados, estableciendo la planta industrial destinada a la fabricación de piletas de fibra de vidrio.
Por otro lado, también se destaca la inversión para la puesta en marcha del emprendimiento que implica una nave industrial de más de 3.200 m2, adquisición de maquinaria e inversión en especialización de recursos humanos, ascendiendo a una inversión total estimada de 1.700 millones de pesos.
Respecto del recurso humano y la generación de empleo, es importante destacar que, de acuerdo con la proyección de la capacidad productiva, se prevé la incorporación de mano de obra de alrededor de 45 personas, incluyendo directivos, profesionales, técnicos, administrativos y operarios que integrarán los distintos procesos productivos, de ensamble e instalación de las piletas plásticas.
Dicha empresa lleva adelante la expansión del proyecto que oportunamente se establecía en el SIP a través de Royal Pool S.A.S., con la comercialización y distribución de productos de IPC -piscinas-, acopio de stock y la fabricación de ensambles de piezas que componen el producto (Vg, ensamblado de conexiones de hidrojet y cañerías al casco, armado bomba, gabinete, conexiones, caja eléctrica, carga filtrante, etc.).
Recordamos que el proyecto fue avalado de manera unánime por el Honorable Concejo Deliberante el pasado 10 de julio, y mediante Ordenanza Nº 3655/25 se faculta al Departamento Ejecutivo a suscribir el correspondiente boleto de compraventa por el espacio solicitado.
