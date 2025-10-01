Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Accidente entre moto y auto en Av. San Martín y Pueyrredón: un herido trasladado al hospital

Las Flores

Accidente entre moto y auto en Av. San Martín y Pueyrredón: un herido trasladado al hospital

hace 6 horas

Alrededor de las 12.30 horas de este miércoles, se produjo un siniestro vial en la intersección de Av. San Martín y Pueyrredón, donde colisionaron una motocicleta y un automóvil.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, un hombre mayor de edad, sufrió lesiones que motivaron su traslado al Hospital local para su atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Comunal, personal de tránsito y el servicio de ambulancia.

