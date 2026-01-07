Las Flores
Bomberos acudieron por incendio vehicular en zona rural: pérdidas totales
Pasadas las 13:30 horas de este miércoles, los Bomberos Voluntarios fueron convocados mediante sirena pública por un incendio de vehículo ocurrido en zona rural, en el camino al Rebenque.
Al llegar al lugar, el personal trabajó intensamente para controlar y extinguir el foco ígneo. Afortunadamente no se registraron personas heridas, aunque el siniestro provocó pérdidas totales en el rodado.
Las causas del incendio serán materia de evaluación. Desde el cuartel remarcaron la rápida intervención y la importancia de la prevención, especialmente en zonas rurales.
