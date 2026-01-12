Bomberos Voluntarios controlaron un incendio de pastos y malezas en la zona del Canal 11

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En horas de la tarde de este lunes, alrededor de las 17 horas, mediante el toque de sirena pública fueron convocados los Bomberos Voluntarios para brindar apoyo a la guardia que había salido minutos antes a raíz de un incendio de pastos y malezas registrado en inmediaciones del Canal 11.

Ante la magnitud del foco ígneo y la rápida propagación de las llamas, al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron de manera coordinada para controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se extendiera hacia sectores linderos.

En el lugar también prestó colaboración personal del C.P.R. (Comando de Prevención Rural), brindando apoyo al operativo y colaborando con las tareas de seguridad. Gracias al rápido accionar de los equipos intervinientes, la situación fue controlada sin que se registraran daños mayores.