Las Flores
Bomberos Voluntarios controlaron un incendio de pastos y malezas en la zona del Canal 11
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En horas de la tarde de este lunes, alrededor de las 17 horas, mediante el toque de sirena pública fueron convocados los Bomberos Voluntarios para brindar apoyo a la guardia que había salido minutos antes a raíz de un incendio de pastos y malezas registrado en inmediaciones del Canal 11.
Ante la magnitud del foco ígneo y la rápida propagación de las llamas, al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron de manera coordinada para controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se extendiera hacia sectores linderos.
En el lugar también prestó colaboración personal del C.P.R. (Comando de Prevención Rural), brindando apoyo al operativo y colaborando con las tareas de seguridad. Gracias al rápido accionar de los equipos intervinientes, la situación fue controlada sin que se registraran daños mayores.
Lagunas bonaerenses en alerta «roja» por cianobacterias
La Provincia prorrogó medida para policías retirados que reingresan al Estado
Incendio en Planta de Tratamiento de Residuos: Trabajos en conjunto para controlarlo
Bomberos Voluntarios controlaron un incendio de pastos y malezas en la zona del Canal 11
Las ventas minoristas pyme bajaron 5,2% interanual en diciembre
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras