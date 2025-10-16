Despiste en Ruta 91: un matrimonio de Bragado terminó en un zanjón pero sin heridos

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Pasadas las 14 horas de este jueves 16, un llamado al 911 alertó a personal de Vial Las Flores sobre el despiste de un automóvil en la Ruta Provincial 91, a la altura del kilómetro 53.

El vehículo, en el que viajaba un matrimonio oriundo de Bragado, terminó sobre un zanjón a la vera de la calzada. Afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas, aunque el rodado sufrió algunos daños materiales.

Con ayuda y tras realizar las maniobras correspondientes, el matrimonio pudo retirar el vehículo del lugar y continuar su viaje. En el lugar trabajó personal de la Policía Vial Las Flores, brindando asistencia y controlando la circulación vehicular durante el operativo.