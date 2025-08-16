Incendio en la Ruta 30: un Peugeot 3008 quedó destruido en la madrugada del sábado

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En la madrugada de este sábado, cerca de las 4:30, un automóvil Peugeot 3008 fue alcanzado por un voraz incendio cuando transitaba por la bajada del camino a Colman. Las llamas consumieron por completo el rodado, provocando pérdidas totales.

La conductora, una mujer oriunda de Saladillo, logró salir a tiempo y no sufrió lesiones, pese a que el fuego rápidamente envolvió el vehículo. Según precisaron fuentes policiales, el coche circulaba por Ruta 30 en dirección hacia Mar del Plata.

Ante la emergencia, acudió al lugar una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios integrada por siete efectivos, a cargo del segundo jefe, Héctor Vaqueiro.

Las causas del siniestro aún no fueron confirmadas, aunque los primeros indicios apuntan a que un desperfecto mecánico habría originado el incendio.

FUENTE E IMAGEN: LA NUEVA VERDAD DE RAUCH