Rauch
Incendio en la Ruta 30: un Peugeot 3008 quedó destruido en la madrugada del sábado
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En la madrugada de este sábado, cerca de las 4:30, un automóvil Peugeot 3008 fue alcanzado por un voraz incendio cuando transitaba por la bajada del camino a Colman. Las llamas consumieron por completo el rodado, provocando pérdidas totales.
La conductora, una mujer oriunda de Saladillo, logró salir a tiempo y no sufrió lesiones, pese a que el fuego rápidamente envolvió el vehículo. Según precisaron fuentes policiales, el coche circulaba por Ruta 30 en dirección hacia Mar del Plata.
Ante la emergencia, acudió al lugar una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios integrada por siete efectivos, a cargo del segundo jefe, Héctor Vaqueiro.
Incendio de una garrafa en una heladería: rápida intervención de Bomberos evitó que pasara a mayores
Las causas del siniestro aún no fueron confirmadas, aunque los primeros indicios apuntan a que un desperfecto mecánico habría originado el incendio.
FUENTE E IMAGEN: LA NUEVA VERDAD DE RAUCH
Incendio de una garrafa en una heladería: rápida intervención de Bomberos evitó que pasara a mayores
Profundo agradecimiento al Hospital de Las Flores
Juegos Panamericanos Junior: gol de “Vitu” Falasco en la goleada que puso a Las Leoncitas en semifinales
A sacar el paraguas: se vienen varios días de lluvias en Las Flores y la región
Reunión informativa en la Cooperativa: asociados postulados a delegados participaron de una jornada institucional
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras