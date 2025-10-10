Pergamino: una explosión en una feria escolar dejó una menor grave y varios heridos

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Una explosión durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua, en Pergamino, terminó en una verdadera pesadilla: unas 17 personas resultaron heridas, la mayoría chicos, y una nena pelea por su vida tras recibir el impacto directo en la cara.

El accidente que provocó una conmoción generalizada en esta ciudad del norte bonaerense ocurrió cuando un grupo de alumnos y docentes realizaba un experimento que simulaba la erupción de un volcán con una maqueta hecha con diversos materiales.

Todo parecía bajo control, pero la fuerte reacción química que resultó de la mezcla de sustancias no se pudo prevenir y desbordó la actividad: el volcán terminó explotando como si fuera una bomba.

Aunque no se mencionó cuál era la presunta “sal especial” que se formaba en el experimento, se cree que, al mezclar azufre, carbón y una sal oxidante, hayan creado la fórmula clásica de la pólvora negra. Este tipo de combinaciones puede generar una explosión muy violenta si se enciende en un espacio confinado, como ocurrió en este caso, dentro de los tubos metálicos ubicados en la maqueta del volcán.