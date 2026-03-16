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Comenzó la campaña gratuita de vacunación antirrábica con cronograma de días, horarios y puntos de atención

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Comenzó la campaña gratuita de vacunación antirrábica con cronograma de días, horarios y puntos de atención

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 La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, recuerda que desde hoy se lleva adelante la Campaña Gratuita de Vacunación Antirrábica 2026. Los horarios y lugares de vacunación son:

– LUNES 16/3: Centro Norte (Amparo Materno Infantil) hasta las 13:00 hs.
– MARTES 17/3: Escuela N° 2 de 18:00 a 20:00 hs.
– MIÉRCOLES 18/3: Centro Oeste de 08:30 a 13 hs.
– JUEVES 19/3: Centro Ositos Cariñosos de 18:00 a 20:00 hs.
– VIERNES 20/3: Plaza Barrio 25 de Mayo de 08:30 a 13:00 hs.
– JUEVES 26/3: Centro Sur (Barrio Traut) de 18:00 a 20:00hs.
– VIERNES 27/3: Plaza Barrio Empleados de Comercio de 8.30 a 13:00hs.
– SABADO 28: Corralón Municipal de 8:30 a 13:00hs

Se vacunan todos los CANINOS Y FELINOS de ambos sexos, mayores a 3 meses.
NO SE VACUNAN hembras gestantes o animales en tratamientos veterinarios.
Recordamos que, para evitar incidentes, se solicita a los tenedores de las mascotas, que los animales sean llevados por una persona mayor de edad, bien sujetos y con bozal en caso de ser necesario en los caninos y dentro de transportadoras o bolsos en el caso de los gatos.

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