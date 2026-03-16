Las Flores
Comenzó la campaña gratuita de vacunación antirrábica con cronograma de días, horarios y puntos de atención
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, recuerda que desde hoy se lleva adelante la Campaña Gratuita de Vacunación Antirrábica 2026. Los horarios y lugares de vacunación son:
– LUNES 16/3: Centro Norte (Amparo Materno Infantil) hasta las 13:00 hs.
– MARTES 17/3: Escuela N° 2 de 18:00 a 20:00 hs.
– MIÉRCOLES 18/3: Centro Oeste de 08:30 a 13 hs.
– JUEVES 19/3: Centro Ositos Cariñosos de 18:00 a 20:00 hs.
– VIERNES 20/3: Plaza Barrio 25 de Mayo de 08:30 a 13:00 hs.
– JUEVES 26/3: Centro Sur (Barrio Traut) de 18:00 a 20:00hs.
– VIERNES 27/3: Plaza Barrio Empleados de Comercio de 8.30 a 13:00hs.
– SABADO 28: Corralón Municipal de 8:30 a 13:00hs
Se vacunan todos los CANINOS Y FELINOS de ambos sexos, mayores a 3 meses.
NO SE VACUNAN hembras gestantes o animales en tratamientos veterinarios.
Recordamos que, para evitar incidentes, se solicita a los tenedores de las mascotas, que los animales sean llevados por una persona mayor de edad, bien sujetos y con bozal en caso de ser necesario en los caninos y dentro de transportadoras o bolsos en el caso de los gatos.
La Liga de Ayuda al Diabético fue distinguida con el León de Oro en el 60° aniversario del Club de Leones
Comenzó la campaña gratuita de vacunación antirrábica con cronograma de días, horarios y puntos de atención
Paro universitario: docentes inician una semana de protesta en reclamo salarial al gobierno de Javier Milei
El Club de Leones de Las Flores celebró su 60° aniversario con reconocimientos y autoridades presentes
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras