El Honorable Concejo Deliberante trató iniciativas del Parlamento Estudiantil relacionadas con la salud mental

Las Flores

El Honorable Concejo Deliberante trató iniciativas del Parlamento Estudiantil relacionadas con la salud mental

Este jueves 9 de octubre se llevó a cabo una nueva Reunión de Comisión Plenaria en el Honorable Concejo Deliberante.

El encuentro fue convocado por el presidente del cuerpo, Prof. Fabián Blanstein, y contó con la participación de Marcela Maneglia, Coordinadora de la Mesa de Prevención en Salud Mental; Manuela Cieza, responsable de la Dirección de Discapacidad; Eduardo Zapata, Secretario de Salud Pública; y Silvina Castro, Directora de Promoción Comunitaria.

Durante la jornada, los funcionarios y concejales de los distintos bloques dialogaron acerca de los proyectos aprobados en el Parlamento Estudiantil 2025, especialmente aquellos relacionados con la prevención y el abordaje integral de la salud mental, además de otros expedientes vinculados con la temática.

Como resultado del encuentro, se acordó incorporar las iniciativas estudiantiles al temario de la Mesa de Prevención en Salud Mental, con el fin de promover su análisis, debate y seguimiento. El objetivo es profundizar el abordaje conjunto de la problemática y fortalecer las líneas de trabajo interinstitucional entre las áreas municipales y el cuerpo legislativo.

Posteriormente, la Comisión Plenaria continuó con el tratamiento y análisis de diversos proyectos que forman parte del trabajo habitual del Concejo.

