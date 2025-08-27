Las Flores
27 de agosto, Día de la Radio
La jornada celebra uno de los hitos más relevantes para la historia de las comunicaciones en el país, hace más de un siglo atrás
Cada 27 de agosto se conmemora el Día de la Radio en Argentina, recordando la histórica transmisión que cambió la comunicación para siempre.
El Día de la Radiodifusión en la Argentina se conmemora cada 27 de agosto. Se trata de una fecha que recuerda la primera transmisión de radio masiva en la historia del país y del mundo, un día como hoy hace 105 años. Fue gracias a la iniciativa de un grupo, conocido como “Los locos de la azotea”, que dio inicio a un nuevo medio de comunicación esencial en la nación. Esta efeméride es la oportunidad también de reconocer la labor de todas las personas que pertenecen a esta actividad, como es el caso de locutores, técnicos, productores, periodistas, redactores, guionistas, entre otros.
La radio cuenta con otra fecha especial que celebra su actividad: el Día Mundial de la Radio. Se trata festeja el 13 de febrero de cada año, una jornada dispuesta en 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en recuerdo a la creación de la primera emisora de la ONU en 1946.
Carolina Berbery: “Neuro Experiencia busca inspirar y contagiar algo positivo desde la educación”
La jornada recuerda la noche del 27 de agosto de 1920, cuando un grupo de cuatro amigos decidió reunirse para llevar a cabo un hito en la historia nacional. El cuarteto llevó a cabo la primera transmisión por radio del país. Los jóvenes eran Enrique Telémaco Susini, de 25 años de edad; César Guerrico; Luis Romero Carranza, de 22; y Miguel Mujica, de 18. Se hacían llamar “Los locos de la azotea”, debido a que gustaban de pasar su tiempo libre en terrazas y techos.
La reunión tomó lugar en la terraza del Teatro Coliseo, ubicado en la calle Marcelo Torcuato de Alvear 1125 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue en el techo de este sitio donde instalaron una antena y dieron comienzo a su primer “programa”.
La Cámara de Apelación de Azul dispuso la libertad del policía florense acusado de abuso sexual
“El agregado de valor genera más trabajo en el interior de la provincia”
Convocatoria a Asociados para ser Delegados en la Asamblea Ordinaria de Octubre
“El Método Canela es más que un deporte: es inclusión, es demostrar que no hay límites cuando hay voluntad, acompañamiento y trabajo en equipo”
La Cooperativa anuncia interrupción eléctrica para realizar tareas de ampliación de potencia para este jueves
