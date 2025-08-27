27 de agosto, Día de la Radio

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Cada 27 de agosto se conmemora el Día de la Radio en Argentina, recordando la histórica transmisión que cambió la comunicación para siempre.

El Día de la Radiodifusión en la Argentina se conmemora cada 27 de agosto. Se trata de una fecha que recuerda la primera transmisión de radio masiva en la historia del país y del mundo, un día como hoy hace 105 años. Fue gracias a la iniciativa de un grupo, conocido como “Los locos de la azotea”, que dio inicio a un nuevo medio de comunicación esencial en la nación. Esta efeméride es la oportunidad también de reconocer la labor de todas las personas que pertenecen a esta actividad, como es el caso de locutores, técnicos, productores, periodistas, redactores, guionistas, entre otros.

La radio cuenta con otra fecha especial que celebra su actividad: el Día Mundial de la Radio. Se trata festeja el 13 de febrero de cada año, una jornada dispuesta en 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en recuerdo a la creación de la primera emisora de la ONU en 1946.

La jornada recuerda la noche del 27 de agosto de 1920, cuando un grupo de cuatro amigos decidió reunirse para llevar a cabo un hito en la historia nacional. El cuarteto llevó a cabo la primera transmisión por radio del país. Los jóvenes eran Enrique Telémaco Susini, de 25 años de edad; César Guerrico; Luis Romero Carranza, de 22; y Miguel Mujica, de 18. Se hacían llamar “Los locos de la azotea”, debido a que gustaban de pasar su tiempo libre en terrazas y techos.

La reunión tomó lugar en la terraza del Teatro Coliseo, ubicado en la calle Marcelo Torcuato de Alvear 1125 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue en el techo de este sitio donde instalaron una antena y dieron comienzo a su primer “programa”.