Este fin de semana se realizará la 2ª Expo Fiesta 80’s con entrada libre y gratuita en el Parque Plaza Montero

Esta mañana, en el Salón Rojo del Palacio Municipal, el intendente Alberto Gelené encabezó la presentación oficial del nutrido calendario de actividades artísticas, culturales y deportivas que se desarrollarán durante la temporada estival en la ciudad. El anuncio se realizó acompañado por funcionarios municipales y productores de los distintos eventos que formarán parte de la agenda de verano.

Entre las primeras propuestas confirmadas, para este fin de semana y con entrada libre y gratuita, se destacó la realización de la 2ª Expo Fiesta 80’s, que tendrá lugar en el Parque Plaza Montero.

La programación comenzará el sábado a partir de las 21 horas, con la presentación de Axel Benítez, quien ofrecerá un repertorio de baladas, cumbias y clásicos. A las 22 horas será el turno de la música internacional de la mano del grupo florense Walkmans, mientras que el cierre de la primera jornada estará a cargo de Gulp, banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El domingo, la actividad artística se iniciará a las 20:30 horas con el espectáculo infantil musical Vinicius. Posteriormente, Leo Blanco brindará un show homenaje al estilo de Michael Jackson, y a las 22:30 horas el cierre estará a cargo de Fuerza Stéreo, con un gran tributo a Gustavo Cerati y Soda Stéreo.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de un patio de comidas con carros gastronómicos y diversos stands instalados en el predio.

En el marco de la conferencia, también se anunció y confirmó la realización de los tradicionales Corsos sobre la avenida Independencia, en el tramo comprendido entre las calles Sarmiento y Pueyrredón. Además, se detalló el cronograma de otros importantes eventos que formarán parte del verano florense, entre ellos: el regreso de las Peatonales Culturales, los Corsos en Rosas, la Copa Nacional de Fútbol Infantil “Tino Costa”, el carnaval infantil Corsolandia y la Fiesta por los 100 años de la fundación del Paraje El Trigo.

Acompañaron al intendente Alberto Gelené en la presentación el director de Cultura, Juan Bautista Saladino; la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez; la directora de Turismo, Wanda Borda; el productor de la Expo Fiesta 80’s, Fabián Iglesias; y el organizador de los Corsos y presidente de la agrupación deportiva El Potrero, quienes coincidieron en resaltar la importancia de estas propuestas para el disfrute de la comunidad y el impulso del turismo local durante el verano.