Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Este fin de semana se realizará la 2ª Expo Fiesta 80’s con entrada libre y gratuita en el Parque Plaza Montero

Las Flores

Este fin de semana se realizará la 2ª Expo Fiesta 80’s con entrada libre y gratuita en el Parque Plaza Montero

Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Esta mañana, en el Salón Rojo del Palacio Municipal, el intendente Alberto Gelené encabezó la presentación oficial del nutrido calendario de actividades artísticas, culturales y deportivas que se desarrollarán durante la temporada estival en la ciudad. El anuncio se realizó acompañado por funcionarios municipales y productores de los distintos eventos que formarán parte de la agenda de verano.

Entre las primeras propuestas confirmadas, para este fin de semana y con entrada libre y gratuita, se destacó la realización de la 2ª Expo Fiesta 80’s, que tendrá lugar en el Parque Plaza Montero.

La programación comenzará el sábado a partir de las 21 horas, con la presentación de Axel Benítez, quien ofrecerá un repertorio de baladas, cumbias y clásicos. A las 22 horas será el turno de la música internacional de la mano del grupo florense Walkmans, mientras que el cierre de la primera jornada estará a cargo de Gulp, banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Te puede interesar:

Las Flores recibiría más de 676 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Fiscal

El domingo, la actividad artística se iniciará a las 20:30 horas con el espectáculo infantil musical Vinicius. Posteriormente, Leo Blanco brindará un show homenaje al estilo de Michael Jackson, y a las 22:30 horas el cierre estará a cargo de Fuerza Stéreo, con un gran tributo a Gustavo Cerati y Soda Stéreo.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de un patio de comidas con carros gastronómicos y diversos stands instalados en el predio.

En el marco de la conferencia, también se anunció y confirmó la realización de los tradicionales Corsos sobre la avenida Independencia, en el tramo comprendido entre las calles Sarmiento y Pueyrredón. Además, se detalló el cronograma de otros importantes eventos que formarán parte del verano florense, entre ellos: el regreso de las Peatonales Culturales, los Corsos en Rosas, la Copa Nacional de Fútbol Infantil “Tino Costa”, el carnaval infantil Corsolandia y la Fiesta por los 100 años de la fundación del Paraje El Trigo.

Acompañaron al intendente Alberto Gelené en la presentación el director de Cultura, Juan Bautista Saladino; la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez; la directora de Turismo, Wanda Borda; el productor de la Expo Fiesta 80’s, Fabián Iglesias; y el organizador de los Corsos y presidente de la agrupación deportiva El Potrero, quienes coincidieron en resaltar la importancia de estas propuestas para el disfrute de la comunidad y el impulso del turismo local durante el verano.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.