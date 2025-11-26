Las Flores
Las Flores Básquet se consagró campeón de la Copa de Plata en la categoría Mini
El equipo de la división Mini de Las Flores Básquet se adjudicó la Copa de Plata en el certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría, tras una destacada actuación en el cuadrangular final desarrollado en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, bajo la coordinación del profesor Esteban “Poroto” Loviso.
La jornada comenzó con las semifinales, donde Las Flores Básquet superó con autoridad a Chacarita de Azul por 54 a 30, mientras que Racing de La Madrid venció 63 a 20 a El Fortín de Olavarría.
En el partido por el tercer puesto, Chacarita se impuso por 54 a 21 frente a El Fortín.
La gran final fue un duelo intenso, en el que el conjunto florense mostró carácter y juego colectivo para derrotar a Racing por 57 a 37, quedándose así con el título de la Copa de Plata.
La exitosa jornada contó con la presencia del intendente interino Fabián Blanstein; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz; el director de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini; además del presidente y secretario de la Asociación de Básquet de Olavarría, Diego Lancione y Ricardo Sosa, respectivamente.
Cabe destacar que los encuentros fueron arbitrados por el florense Nicolás Loviso, quien ha transitado todas las categorías en Las Flores Básquet, y por Morena Román.
El plantel florense campeón estuvo integrado por: Gael Cejas Nunes, Nicolás Guidini, Juan Pablo Franco, Francisco Galván, Fidel Municoy, Simón Municoy, Felipe Jäger, Felipe Gayo, Fermín Muñóz, Amadeo Cartasso, Jeremías Etchegaray, Benicio Elgue, Tahiel Mendoza, Clemente Martins y Bautista Mazzei.
Director Técnico: Pablo Roncoli.
