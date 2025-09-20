Las Flores
Tres medallas para Las Flores en el arranque del Campeonato Nacional Máster de Atletismo
Atletas florenses tuvieron una destacada actuación en la jornada inicial del 45° Campeonato Nacional Máster de Atletismo en Concepción del Uruguay. Sandra Campos logró dos medallas de oro, Atahualpa Rodríguez una de plata y Eliana Rafeca se quedó con el bronce, en un arranque que ilusiona de cara a las próximas jornadas de competencia.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Destacada participación de los florenses en la jornada inicial del 45° Campeonato Nacional Master de Atletismo de Pista y Campo, que comenzó ayer y finalizará el domingo 21 de septiembre en Concepción del Uruguay.
Sandra Campos, en la categoría F35, obtuvo la medalla de Oro en lanzamiento de bala (9,40 m.) y en Jabalina (18,59 m.), mientras que Atahualpa Rodríguez (M45) se adjudicó la presea de Plata en la prueba de 110 metros con vallas (23/25 segundos) y Eliana Rafeca (F40) clasificó tercera en lanzamiento de bala (6,30 m.).
Hoy, Sandra competirá en lanzamiento de martillo, en tanto que mañana Atahualpa será de la partida en salto triple; y Sandra y Eliana intervendrán en lanzamiento de disco. El domingo, en tanto, Eliana participará en lanzamiento de martelete.
Gelené señaló que sin el Plan Maestro del Salado la región estaría frente a una catástrofe
Insólito episodio en pleno centro de Rauch: cinco jóvenes de Las Flores huyeron de un lubricentro sin pagar
Con buenos momentos compartido, Pardo celebró su 149º aniversario con su gente
Tres medallas para Las Flores en el arranque del Campeonato Nacional Máster de Atletismo
Las Flores bajo alerta naranja por fuertes tormentas
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras