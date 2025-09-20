Connect with us
Tres medallas para Las Flores en el arranque del Campeonato Nacional Máster de Atletismo

Tres medallas para Las Flores en el arranque del Campeonato Nacional Máster de Atletismo

Atletas florenses tuvieron una destacada actuación en la jornada inicial del 45° Campeonato Nacional Máster de Atletismo en Concepción del Uruguay. Sandra Campos logró dos medallas de oro, Atahualpa Rodríguez una de plata y Eliana Rafeca se quedó con el bronce, en un arranque que ilusiona de cara a las próximas jornadas de competencia.
Destacada participación de los florenses en la jornada inicial del 45° Campeonato Nacional Master de Atletismo de Pista y Campo, que comenzó ayer y finalizará el domingo 21 de septiembre en Concepción del Uruguay.

Sandra Campos, en la categoría F35, obtuvo la medalla de Oro en lanzamiento de bala (9,40 m.) y en Jabalina (18,59 m.), mientras que Atahualpa Rodríguez (M45) se adjudicó la presea de Plata en la prueba de 110 metros con vallas (23/25 segundos) y Eliana Rafeca (F40) clasificó tercera en lanzamiento de bala (6,30 m.).

Hoy, Sandra competirá en lanzamiento de martillo, en tanto que mañana Atahualpa será de la partida en salto triple; y Sandra y Eliana intervendrán en lanzamiento de disco. El domingo, en tanto, Eliana participará en lanzamiento de martelete.

Portal de noticias de la Las Flores.

