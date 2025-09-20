Tres medallas para Las Flores en el arranque del Campeonato Nacional Máster de Atletismo

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Destacada participación de los florenses en la jornada inicial del 45° Campeonato Nacional Master de Atletismo de Pista y Campo, que comenzó ayer y finalizará el domingo 21 de septiembre en Concepción del Uruguay.

Sandra Campos, en la categoría F35, obtuvo la medalla de Oro en lanzamiento de bala (9,40 m.) y en Jabalina (18,59 m.), mientras que Atahualpa Rodríguez (M45) se adjudicó la presea de Plata en la prueba de 110 metros con vallas (23/25 segundos) y Eliana Rafeca (F40) clasificó tercera en lanzamiento de bala (6,30 m.).

Hoy, Sandra competirá en lanzamiento de martillo, en tanto que mañana Atahualpa será de la partida en salto triple; y Sandra y Eliana intervendrán en lanzamiento de disco. El domingo, en tanto, Eliana participará en lanzamiento de martelete.