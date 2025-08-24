Concejales recorrieron la obra del nuevo edificio del Centro de Formación Integral Nº1

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Fabián Blanstein, junto a concejales de los distintos bloques políticos, realizaron una recorrida por la obra de construcción del nuevo edificio del Centro de Formación Integral Nº1.

El grupo estuvo acompañado por el Secretario de Educación Municipal, Prof. Rogelio Díaz, y el Subsecretario de Obras Públicas, Ing. José Albarello, quienes brindaron detalles sobre los avances alcanzados y las gestiones que se llevan adelante a través de la Subsecretaría de Infraestructura de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), con el propósito de asegurar el financiamiento necesario para culminar la obra.

El objetivo de este proyecto es que la comunidad educativa del CFI Nº1 cuente con un espacio moderno, adecuado y accesible para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, garantizando mejores condiciones para estudiantes, docentes y personal de apoyo.

La visita permitió a los ediles conocer de primera mano el estado de la obra y reafirmar el compromiso institucional de acompañar gestiones que contribuyan al fortalecimiento del sistema educativo en Las Flores.