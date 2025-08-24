Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Concejales recorrieron la obra del nuevo edificio del Centro de Formación Integral Nº1

Las Flores

Concejales recorrieron la obra del nuevo edificio del Centro de Formación Integral Nº1

Concejales recorrieron la construcción del nuevo edificio del CFI Nº1 junto a autoridades municipales y destacaron la importancia de culminar la obra para brindar a la comunidad educativa un espacio moderno y adecuado para la enseñanza y el aprendizaje.
Foto del avatar

Publicado

hace 6 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Fabián Blanstein, junto a concejales de los distintos bloques políticos, realizaron una recorrida por la obra de construcción del nuevo edificio del Centro de Formación Integral Nº1.

El grupo estuvo acompañado por el Secretario de Educación Municipal, Prof. Rogelio Díaz, y el Subsecretario de Obras Públicas, Ing. José Albarello, quienes brindaron detalles sobre los avances alcanzados y las gestiones que se llevan adelante a través de la Subsecretaría de Infraestructura de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), con el propósito de asegurar el financiamiento necesario para culminar la obra.

El objetivo de este proyecto es que la comunidad educativa del CFI Nº1 cuente con un espacio moderno, adecuado y accesible para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, garantizando mejores condiciones para estudiantes, docentes y personal de apoyo.

Te puede interesar:

Se abre la inscripción para la Diplomatura Universitaria en Comunicación y Comercialización de Proyectos Productivos

La visita permitió a los ediles conocer de primera mano el estado de la obra y reafirmar el compromiso institucional de acompañar gestiones que contribuyan al fortalecimiento del sistema educativo en Las Flores.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.