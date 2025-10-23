Las Flores
El Municipio sigue apostando al desarrollo: nueva empresa se radicará en el Sector Industrial Planificado
Pese al complejo contexto nacional, el Gobierno Municipal continúa impulsando la llegada de nuevas inversiones a la ciudad, consolidando un modelo de desarrollo productivo local.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En la jornada de ayer, en el Palacio Municipal, se concretó la firma de un nuevo acuerdo de venta de parcela en el Sector Industrial Planificado (SIP), que permitirá la radicación de una nueva empresa en el distrito.
Del acto participaron el intendente Alberto Gelené, acompañado por el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini; el director de Comercio, Industria y Empleo, Pablo Aranda; el presidente del Ente Administrador del SIP, empresario Markus Heydn, y la administradora del Ente, Silvina Martínez.
En representación de la firma adquirente, estuvo presente Martín Bickham, socio gerente de GREEN STYLE S.R.L., empresa que construirá en el lugar un centro de distribución destinado a la comercialización de bienes muebles, relocalizando sus operaciones —actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— hacia Las Flores, con una importante inversión y fuerte apuesta a la producción local.
Cabe destacar que GREEN STYLE S.R.L. es una PyME fundada en 2010 por una familia florense, que proyecta levantar una nave industrial de 800 m² en el Sector Industrial Planificado. Su instalación en esta zona estratégica busca fortalecer la capacidad operativa de la empresa, generar empleo local, promover un crecimiento sostenible y potenciar el uso de proveedores de la ciudad.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante el pasado 16 de octubre, facultando al Departamento Ejecutivo a firmar el correspondiente boleto de compraventa.
De este modo, la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente, a través de su Programa de Fomento de Inversiones, concreta la llegada de la tercera empresa en lo que va del año, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con el desarrollo productivo y el acompañamiento a las inversiones que fortalecen la economía local.
Causa por suministro de estupefacientes: la Sub DDI Las Flores llevó adelante un allanamiento
Decisión firme en Monte: nueva ordenanza pone fin a la impunidad de los infractores en moto
Fiorella Propato representa a la Argentina en el Panamericano Absoluto de Pádel en Chile
Las Flores bajo alerta amarilla por tormentas: el SMN advierte que podría elevarse a nivel naranja este viernes
“Adelante Las Flores” convoca a una reunión con emprendedores locales en el Comité Radical
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras