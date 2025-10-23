El Municipio sigue apostando al desarrollo: nueva empresa se radicará en el Sector Industrial Planificado

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En la jornada de ayer, en el Palacio Municipal, se concretó la firma de un nuevo acuerdo de venta de parcela en el Sector Industrial Planificado (SIP), que permitirá la radicación de una nueva empresa en el distrito.

Del acto participaron el intendente Alberto Gelené, acompañado por el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini; el director de Comercio, Industria y Empleo, Pablo Aranda; el presidente del Ente Administrador del SIP, empresario Markus Heydn, y la administradora del Ente, Silvina Martínez.

En representación de la firma adquirente, estuvo presente Martín Bickham, socio gerente de GREEN STYLE S.R.L., empresa que construirá en el lugar un centro de distribución destinado a la comercialización de bienes muebles, relocalizando sus operaciones —actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— hacia Las Flores, con una importante inversión y fuerte apuesta a la producción local.

Cabe destacar que GREEN STYLE S.R.L. es una PyME fundada en 2010 por una familia florense, que proyecta levantar una nave industrial de 800 m² en el Sector Industrial Planificado. Su instalación en esta zona estratégica busca fortalecer la capacidad operativa de la empresa, generar empleo local, promover un crecimiento sostenible y potenciar el uso de proveedores de la ciudad.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante el pasado 16 de octubre, facultando al Departamento Ejecutivo a firmar el correspondiente boleto de compraventa.

De este modo, la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente, a través de su Programa de Fomento de Inversiones, concreta la llegada de la tercera empresa en lo que va del año, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con el desarrollo productivo y el acompañamiento a las inversiones que fortalecen la economía local.