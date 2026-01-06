Las Flores
Las Flores, entre los distritos bonaerenses donde prorrogan la emergencia agropecuaria por inundaciones
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires extendió la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario en varias localidades del interior provincial afectadas por inundaciones, una medida que busca aliviar la situación productiva en zonas rurales golpeadas por el exceso de agua.
Mediante decretos publicados en el Boletín Oficial, la administración provincial determinó que la emergencia agropecuaria por inundaciones regirá hasta fines de abril de 2026 en varios partidos, incluyendo Las Flores, donde la medida fue prorrogada tras evaluarse que las condiciones que motivaron la declaración original no se revirtieron.
Además de Las Flores, la extensión del régimen abarca partidos como General Alvear y Chacabuco, entre otros, con el objetivo de brindar beneficios fiscales y crediticios a los productores rurales afectados. En concreto, la prórroga habilita a quienes se encuentren dentro de las zonas alcanzadas a solicitar exenciones en el Impuesto Inmobiliario Rural y acceder a líneas de financiamiento con condiciones preferenciales a través del Banco Provincia.
También se firmaron nuevas declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario por inundación en distritos como Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú para el periodo que va del 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, además de extender el régimen en localidades como General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores por la significativa afectación de los campos rurales.
Según las autoridades, la continuidad de estas medidas se sustenta en informes técnicos, relevamientos de campo y datos agroclimáticos que confirman que los excesos hídricos siguen impactando sobre la capacidad productiva del sector, con pérdidas que todavía no se han revertido a pesar del paso del tiempo.
La ampliación y prórroga de la emergencia agropecuaria representa un alivio para cientos de productores del interior bonaerense afectados por inundaciones persistentes, al tiempo que pone en evidencia los desafíos climáticos que enfrenta el sector rural de la provincia. �
