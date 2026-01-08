Las Flores recibiría más de 676 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Fiscal

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El municipio de Las Flores se vería beneficiado con una suma estimada de $676.837.000 en el marco del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, según se desprende de la distribución de recursos detallada en el esquema provincial recientemente difundido.

El fondo forma parte de la Ley de Endeudamiento 2026–2027 aprobada por la Legislatura bonaerense y contempla la asignación de $350.000 millones para los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Del total, el 70 % se distribuye automáticamente entre los distritos de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30 % restante se canaliza a través de programas provinciales con impacto local.

Un ingreso clave para las finanzas locales

De acuerdo a los coeficientes establecidos, Las Flores recibiría $676.837.000, un monto significativo que permitirá fortalecer las arcas municipales y brindar mayor previsibilidad financiera en un contexto económico complejo.

Estos recursos son de libre disponibilidad, lo que habilita al Municipio a destinarlos a obras públicas, mantenimiento de servicios esenciales, salud, educación, infraestructura urbana y atención de demandas sociales, según las prioridades que defina el Ejecutivo local.

Planificación y desarrollo.

La confirmación de este ingreso representa una herramienta clave para la planificación presupuestaria del año próximo, ya que el fondo busca compensar desequilibrios fiscales y sostener el funcionamiento de los gobiernos locales frente a la caída de ingresos y el aumento de costos operativos.

En este sentido, el monto que recibiría Las Flores se inscribe dentro de un esquema de asistencia financiera estratégica, orientado a garantizar la continuidad de políticas públicas y promover el desarrollo local en los municipios del interior bonaerense.