Las Flores
“Letra por Letra”: Vuelve el programa literario creado por futuros docentes del ISFDyT N°152
Una vez más por Urbana FM 92.7, la literatura tendrá nuevamente su voz al aire, capítulo tras capítulo, letra por letra.
La pasión por la literatura regresa al aire. El programa “Letra por Letra”, producido íntegramente por alumnos del 4º año de la carrera de Lengua y Literatura del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 152, anuncia el estreno de su segunda temporada, reafirmando su compromiso con la cultura, la lectura y la educación local.
Bajo la guía y coordinación de la profesora de Práctica Docente, Teresita Bastien, los futuros profesores vuelven a apostar por un espacio radial que invita a descubrir autores, géneros, relatos y reflexiones sobre el mundo de los libros. Esta propuesta es posible gracias al acompañamiento del Grupo Noticias, que respalda y difunde el trabajo académico de los estudiantes, fortaleciendo el vínculo entre la formación docente y la comunidad.
El equipo que lleva adelante el programa está integrado por: Nicolás Deltin, Lara Lardapide, Karina Bianchini, Valeriana Perlo, Ailín Cirulli, Jorgelina Montalbetti y Julio G. Canú, quienes asumen desde la producción hasta la conducción, aportando miradas diversas, análisis literarios y propuestas pedagógicas orientadas a promover el hábito de la lectura.
Estreno: Hoy viernes, 20:30 hs por Urbana FM 92.7“. Letra por Letra” no es solo un programa radial: es una experiencia formativa, un puente entre la escuela y la comunidad, y una demostración de que la palabra —cuando se trabaja con pasión— puede abrir caminos, acompañar procesos y sembrar futuro.
La literatura tendrá nuevamente su voz al aire, capítulo tras capítulo, letra por letra.
