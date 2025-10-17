“Letra por Letra”: Vuelve el programa literario creado por futuros docentes del ISFDyT N°152

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La pasión por la literatura regresa al aire. El programa “Letra por Letra”, producido íntegramente por alumnos del 4º año de la carrera de Lengua y Literatura del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 152, anuncia el estreno de su segunda temporada, reafirmando su compromiso con la cultura, la lectura y la educación local.

Bajo la guía y coordinación de la profesora de Práctica Docente, Teresita Bastien, los futuros profesores vuelven a apostar por un espacio radial que invita a descubrir autores, géneros, relatos y reflexiones sobre el mundo de los libros. Esta propuesta es posible gracias al acompañamiento del Grupo Noticias, que respalda y difunde el trabajo académico de los estudiantes, fortaleciendo el vínculo entre la formación docente y la comunidad.

El equipo que lleva adelante el programa está integrado por: Nicolás Deltin, Lara Lardapide, Karina Bianchini, Valeriana Perlo, Ailín Cirulli, Jorgelina Montalbetti y Julio G. Canú, quienes asumen desde la producción hasta la conducción, aportando miradas diversas, análisis literarios y propuestas pedagógicas orientadas a promover el hábito de la lectura.

Estreno: Hoy viernes, 20:30 hs por Urbana FM 92.7“. Letra por Letra” no es solo un programa radial: es una experiencia formativa, un puente entre la escuela y la comunidad, y una demostración de que la palabra —cuando se trabaja con pasión— puede abrir caminos, acompañar procesos y sembrar futuro.

La literatura tendrá nuevamente su voz al aire, capítulo tras capítulo, letra por letra.