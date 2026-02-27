Las Flores
Las Flores continuará en emergencia agropecuaria hasta el 30 de abril de 2026 y productores podrán acceder a beneficios nacionales
La medida extiende y declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones en varios partidos, con vigencia el 30 de abril, según la zona.
El Ministerio de Economía de la Nación prorrogó y declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para diversas circunscripciones de la provincia de Buenos Aires afectadas por inundaciones. Esta formalidad, plasmada en la resolución 216, le permitirá a los productores alcanzados acceder a beneficios impositivos.
La resolución extiende hasta el 28 de febrero de 2026 la emergencia previamente dispuesta en circunscripciones de los partidos de Roque Pérez, Coronel Suárez y Guaminí. Asimismo, declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario -según corresponda- desde el 1° de septiembre de 2025 y hasta el 28 de febrero para explotaciones rurales afectadas en Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú.
En paralelo, establece la declaración de emergencia y/o desastre desde el 1° de noviembre de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026 para circunscripciones de General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores. También prorroga hasta el 30 de abril la emergencia ya vigente en sectores de Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, Junín, Roque Pérez, Monte, General Alvear, Las Flores y Chacabuco.
Las Flores, entre los distritos bonaerenses donde prorrogan la emergencia agropecuaria por inundaciones
Para acceder a los beneficios previstos en la Ley 26.509, los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial competente que acredite que sus explotaciones se encuentran alcanzadas por la declaración. El Gobierno bonaerense deberá remitir el listado de productores afectados a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional.
La resolución instruye además a las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a instrumentar los mecanismos necesarios para que los productores comprendidos puedan acceder a los beneficios fiscales y financieros contemplados por la normativa. Asimismo, faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a celebrar los convenios y actos necesarios para la ejecución de la medida.
Trágico accidente en Ruta Provincial 41, en San Miguel del Monte: fallecieron una mujer y un menor tras el siniestro vial
Incendio vehicular en la Ruta Provincial 91: pérdidas totales sin heridos
Esa frase que se escucha: «A mi no me importa, yo trabajo»
El Gobierno anunció un pago extra en marzo para la Ayuda Escolar Anual
La Feria Agroecológica ofrece productos frescos cada miércoles y sábado en Plaza Mitre
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras