Blanstein encabezó reunión de trabajo y oficializó cambios en Economía, Modernización y áreas sociales

Las Flores

Blanstein encabezó reunión de trabajo y oficializó cambios en Economía, Modernización y áreas sociales

Publicado

hace 3 minutos

En la Sala de Audiencias del Palacio Municipal, el intendente Fabián Blanstein encabezó una reunión de trabajo junto a integrantes de su equipo de gestión, donde presentó a los funcionarios que asumirán nuevas responsabilidades dentro del gabinete municipal.

Durante el encuentro se anunció que Raúl Juanateguy estará al frente de la Secretaría de Economía y Finanzas. En tanto, Duilio Puente, quien se desempeñaba en esa área, pasará a ocupar la Subsecretaría de Modernización, dependencia que forma parte de la estructura de Economía y Finanzas.

Asimismo, se concretaron otras designaciones con el objetivo de fortalecer y oxigenar distintas áreas de la gestión: Mariano Montes de Oca asumirá la Dirección de Adultos Mayores; Lucila Meléndez estará a cargo de la Dirección de Niñez y Adolescencia; y la abogada Mariana Risso encabezará la Dirección de Asuntos Legales.

Además de la presentación formal de los nuevos responsables, la reunión permitió avanzar en distintas líneas estratégicas vinculadas al equilibrio económico y financiero del Municipio, la optimización de los recursos disponibles y el ordenamiento administrativo y de los recursos humanos.

Estos ejes forman parte de un trabajo sostenido que se desarrolla de manera permanente en cada encuentro convocado por el intendente con el objetivo de consolidar una gestión ordenada, eficiente y cada vez más cercana a las necesidades de los vecinos.

El Municipio continúa fortaleciendo su estructura de trabajo, apostando a la planificación, la responsabilidad en la administración de los recursos públicos y la mejora constante de los servicios que se brindan a la comunidad.

