Sub DDI Las Flores detuvo a ciudadano acusado de abuso sexual agravado y tenencia ilegal de arma de fuego

En horas de la mañana de este jueves 9, personal de sub delegación departamental de investigaciones las flores, procedió en esta localidad a la detención de un masculino imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual simple agravado y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

Según fuentes judiciales la Sub Delegación Departamental En Función Judicial Las Flores informa que en el día de la fecha y en horas de la mañana procedió a dar cumplimiento a orden de detención, procediendo en el domicilio del investigado a la detención del mismo, siendo este una persona mayor de edad de sexo masculino. El procedimiento fue en el marco del proceso penal caratulado “ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO Y ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL – LAS FLORES”,* investigación llevada a cabo por la UFI Nro. 9 a cargo de la Dra. Margaretic, quien con las pruebas obtenidas solicita la detención del denunciado, medida otorgada por el Dr. Barberena Federico, titular del juzgado de garantía Nro. 2, todos del Departamento Judicial de Azul.

La progenitora de la victima había radicado la denuncia correspondiente el día 17 de Marzo del año 2024, en Comisaria de la Mujer y la Familia Las Flores, acusándolo de que el imputado en fechas indeterminables pero ubicables en el año 2023, abusó sexualmente de los hijos menores de edad de la denunciante de autos cuando los mismos tenían 13 años de edad. Ahora el detenido quedara a disposición de las autoridades judiciales, alojado en sede de la Sub DDI local en calidad de detenido.-