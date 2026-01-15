Connect with us
Noticias Las Flores

Por las ráfagas de viento, una vivienda sufrió el desprendimiento total del techo

Las Flores

hace 3 horas

Un intenso fenómeno climático registrado en las últimas horas provocó severos daños en una vivienda ubicada en calle Rosario Vera al 700. A raíz de las fuertes ráfagas de viento, el techo de la casa fue arrancado en su totalidad, ocasionando importantes pérdidas materiales.

Al momento del hecho, la vivienda se encontraba deshabitada, por lo que no se registraron personas lesionadas.

Tras lo ocurrido, se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes realizaron una evaluación de la situación y de los daños estructurales, además de adoptar medidas preventivas para evitar mayores inconvenientes.

Temas:
