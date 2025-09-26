Connect with us
Las Flores

Sub DDI Las Flores detiene a masculino acusado de abuso sexual cometido contra una menor

En la tarde de hoy, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (DDI) Las Flores llevó a cabo la detención de un hombre mayor de edad, imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado, cometido contra una menor de entre 7 y 10 años.

La investigación se desarrolla en el marco de la causa judicial “Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra un menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente – reiterado – Las Flores”, a cargo de la UFI N° 9, bajo la dirección de la Dra. Margaretic. La orden de detención fue solicitada por la fiscal y otorgada por el Dr. Juan José Suarez, titular del Juzgado de Garantía N° 3 del Departamento Judicial de Azul.

Según se informó, la denuncia fue inicialmente presentada en 2023 por la madre de la víctima en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Las Flores, tras conocer situaciones de abuso ocurridas durante la infancia de la menor. El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales y permanecerá alojado en la sede de la Sub DDI Las Flores en calidad de detenido.

