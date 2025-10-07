Saladillo
Las florenses Agustina y Eugenia Luchini, subcampeonas con Saladillo Hockey en Bahía Blanca
El plantel Sub 16 del Saladillo Hockey se consagró subcampeón del Campeonato Regional de Clubes (CRC) G, disputado en la ciudad de Bahía Blanca. Además, Clai Vidal, jugadora del equipo saladillense, fue elegida MVP del torneo.
El equipo contó también con la participación de las florenses Agustina y Eugenia Luchini, quienes formaron parte del plantel subcampeón, sumando su talento y compromiso en esta destacada actuación.
Desde la institución destacaron:
Hockey: De la mano de tres florenses, Cuenca del Salado logró el ascenso a Damas “C” y fue Subcampeona en el Torneo de Selecciones Sub-14
“Cada torneo es un nuevo aprendizaje. Más allá de los resultados, crecemos en cada nueva experiencia que compartimos como equipo. Felicitamos a todas las jugadoras del Sub 16 que nos representaron en el CRC G logrando el segundo lugar luego de una final súper peleada, al cuerpo técnico y a los padres que acompañaron y hacen que todo esto sea posible”.
Así quedó la tabla final del Campeonato Regional de Clubes (CRC) G – Zona Única
|Equipo
|Pts
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif
|Comercial
|13
|5
|4
|1
|–
|13
|6
|+7
|Saladillo
|11
|5
|3
|2
|–
|10
|3
|+7
|Club Sarmiento
|9
|5
|3
|–
|2
|11
|9
|+2
|Deportivo Sarmiento (Carhué)
|6
|5
|2
|–
|3
|6
|8
|-2
|CET Pinamar
|4
|5
|1
|1
|3
|7
|12
|-5
|C.U.D.S. B
|0
|5
|0
|0
|5
|3
|12
|-9
