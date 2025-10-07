Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Las florenses Agustina y Eugenia Luchini, subcampeonas con Saladillo Hockey en Bahía Blanca

Saladillo

Las florenses Agustina y Eugenia Luchini, subcampeonas con Saladillo Hockey en Bahía Blanca

Foto del avatar

Publicado

hace 4 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El plantel Sub 16 del Saladillo Hockey se consagró subcampeón del Campeonato Regional de Clubes (CRC) G, disputado en la ciudad de Bahía Blanca. Además, Clai Vidal, jugadora del equipo saladillense, fue elegida MVP del torneo.

El equipo contó también con la participación de las florenses Agustina y Eugenia Luchini, quienes formaron parte del plantel subcampeón, sumando su talento y compromiso en esta destacada actuación.

Desde la institución destacaron:

Te puede interesar:

Hockey: De la mano de tres florenses, Cuenca del Salado logró el ascenso a Damas “C” y fue Subcampeona en el Torneo de Selecciones Sub-14

“Cada torneo es un nuevo aprendizaje. Más allá de los resultados, crecemos en cada nueva experiencia que compartimos como equipo. Felicitamos a todas las jugadoras del Sub 16 que nos representaron en el CRC G logrando el segundo lugar luego de una final súper peleada, al cuerpo técnico y a los padres que acompañaron y hacen que todo esto sea posible”.

Así quedó la tabla final del Campeonato Regional de Clubes (CRC) G – Zona Única

EquipoPtsJGEPGFGCDif
Comercial13541136+7
Saladillo11532103+7
Club Sarmiento9532119+2
Deportivo Sarmiento (Carhué)652368-2
CET Pinamar45113712-5
C.U.D.S. B05005312-9

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.