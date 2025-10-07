Las florenses Agustina y Eugenia Luchini, subcampeonas con Saladillo Hockey en Bahía Blanca

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El plantel Sub 16 del Saladillo Hockey se consagró subcampeón del Campeonato Regional de Clubes (CRC) G, disputado en la ciudad de Bahía Blanca. Además, Clai Vidal, jugadora del equipo saladillense, fue elegida MVP del torneo.

El equipo contó también con la participación de las florenses Agustina y Eugenia Luchini, quienes formaron parte del plantel subcampeón, sumando su talento y compromiso en esta destacada actuación.

Desde la institución destacaron:

“Cada torneo es un nuevo aprendizaje. Más allá de los resultados, crecemos en cada nueva experiencia que compartimos como equipo. Felicitamos a todas las jugadoras del Sub 16 que nos representaron en el CRC G logrando el segundo lugar luego de una final súper peleada, al cuerpo técnico y a los padres que acompañaron y hacen que todo esto sea posible”.

Así quedó la tabla final del Campeonato Regional de Clubes (CRC) G – Zona Única