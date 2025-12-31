Bomberos acudieron por principio de incendio de una camioneta frente al Hospital

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Siendo las 21:44 horas, se produjo un toque de sirena a raíz de un principio de incendio de una camioneta frente al Hospital local.

En el lugar trabajó el Móvil N°25, a cargo del Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Principal Leandro Griffiths, quien encabezó las tareas de control de la situación.

El foco ígneo fue rápidamente contenido y no se registraron personas heridas. Las causas del inicio del incendio serán materia de evaluación