Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Bomberos acudieron por principio de incendio de una camioneta frente al Hospital

Las Flores

Bomberos acudieron por principio de incendio de una camioneta frente al Hospital

Foto del avatar

Publicado

hace 36 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Siendo las 21:44 horas, se produjo un toque de sirena a raíz de un principio de incendio de una camioneta frente al Hospital local.

En el lugar trabajó el Móvil N°25, a cargo del Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Principal Leandro Griffiths, quien encabezó las tareas de control de la situación.

El foco ígneo fue rápidamente contenido y no se registraron personas heridas. Las causas del inicio del incendio serán materia de evaluación

Te puede interesar:

Se realizó el sorteo final del Bono Contribución 2025 de los Bomberos Voluntarios de Las Flores

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.