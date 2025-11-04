Las Flores
incendio de un vehículo en el camino al torito: destrucción total del rodado
Siendo las 20:43 horas, se activó el toque de sirena por un incendio de vehículo ocurrido en el camino al paraje El Torito.
En el lugar trabajó el Móvil N° 20, a cargo del Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Principal Leandro Griffiths, quien junto a su equipo logró extinguir las llamas, aunque el rodado sufrió destrucción total.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Las causas del siniestro son materia de investigación.
