Las Flores
“¿Mi delito? Ser víctima de una falsa denuncia”: la declaración de Emilio Pinillos tras recuperar la libertad
El damnificado afirmó haber sido víctima de una falsa denuncia y relató los “2 meses y 11 días de oscuridad” que atravesó detenido. La Cámara de Apelación de Azul revocó la prisión preventiva
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul revocara la prisión preventiva y ordenara su inmediata libertad en el marco de la causa Nº 49.622, el policía florense Emilio Pinillos compartió un video con este medio expresando su testimonio tras dos meses de detención.
“El día 11 de junio me detuvieron en la puerta de la escuela de mi hija. Mi delito fue ser víctima de una falsa denuncia. Pasé un mes en una alcaldía y otro mes en una cárcel, pagando por algo que nunca hice. Este 22 de agosto recibí la notificación que al fin la Justicia comienza a acercarse a mí”, relató.
Pinillos agradeció la tarea de su abogado, de su familia y de sus amigos, y destacó el fallo de los jueces de Cámara. “Los jueces Paglieri, Cini y Echeverría analizaron con gran criterio cada una de las pruebas: una denuncia inconsistente, una Cámara Gesell con contradicciones, pericias psicológicas, y es así como comienzan a dudar de la real existencia de los hechos de los que se me acusan”, expresó.
La Cámara de Apelación de Azul dispuso la libertad del policía florense acusado de abuso sexual
En su testimonio, también denunció el daño que generan las acusaciones falsas: “Fueron 2 meses y 11 días de oscuridad. El dolor lo marca la herida que deja una falsa denuncia. No se borra fácil. Por eso digo basta, basta de víctimas de falsas denuncias, basta de daños que destruyen vidas y familias. Hablar de falsas denuncias no es callar a nadie, es pedir justicia para todos”.
La Cámara de Apelación había fundamentado su decisión en las contradicciones detectadas en el testimonio del menor, la falta de elementos firmes y la ausencia de “probabilidad positiva” para sostener la prisión preventiva. Además, dispuso la prohibición de contacto del imputado hacia la denunciante y su familia.
Desde Noticias Las Flores aclaramos que toda la información brindada en este caso fue siempre respaldada en las disposiciones judiciales correspondientes, publicadas a medida que avanzó el proceso.
Un transportista resultó herido tras el vuelco de un camión en Ruta 3
“¿Mi delito? Ser víctima de una falsa denuncia”: la declaración de Emilio Pinillos tras recuperar la libertad
Accidente entre motocicletas en Avenida Sarmiento
Gas: el Gobierno subió un ítem en la factura para financiar a usuarios de la Zona Fría
Ventajas de usar una plancha a vapor, ¿Vale la pena comprar una?
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras