“¿Mi delito? Ser víctima de una falsa denuncia”: la declaración de Emilio Pinillos tras recuperar la libertad

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul revocara la prisión preventiva y ordenara su inmediata libertad en el marco de la causa Nº 49.622, el policía florense Emilio Pinillos compartió un video con este medio expresando su testimonio tras dos meses de detención.

“El día 11 de junio me detuvieron en la puerta de la escuela de mi hija. Mi delito fue ser víctima de una falsa denuncia. Pasé un mes en una alcaldía y otro mes en una cárcel, pagando por algo que nunca hice. Este 22 de agosto recibí la notificación que al fin la Justicia comienza a acercarse a mí”, relató.

Pinillos agradeció la tarea de su abogado, de su familia y de sus amigos, y destacó el fallo de los jueces de Cámara. “Los jueces Paglieri, Cini y Echeverría analizaron con gran criterio cada una de las pruebas: una denuncia inconsistente, una Cámara Gesell con contradicciones, pericias psicológicas, y es así como comienzan a dudar de la real existencia de los hechos de los que se me acusan”, expresó.

En su testimonio, también denunció el daño que generan las acusaciones falsas: “Fueron 2 meses y 11 días de oscuridad. El dolor lo marca la herida que deja una falsa denuncia. No se borra fácil. Por eso digo basta, basta de víctimas de falsas denuncias, basta de daños que destruyen vidas y familias. Hablar de falsas denuncias no es callar a nadie, es pedir justicia para todos”.

La Cámara de Apelación había fundamentado su decisión en las contradicciones detectadas en el testimonio del menor, la falta de elementos firmes y la ausencia de “probabilidad positiva” para sostener la prisión preventiva. Además, dispuso la prohibición de contacto del imputado hacia la denunciante y su familia.

Desde Noticias Las Flores aclaramos que toda la información brindada en este caso fue siempre respaldada en las disposiciones judiciales correspondientes, publicadas a medida que avanzó el proceso.