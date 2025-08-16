A sacar el paraguas: se vienen varios días de lluvias en Las Flores y la región

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la ciudad de Las Flores tendrá por delante varias jornadas pasadas por agua y con tiempo inestable, especialmente entre hoy sábado y el miércoles 20 de agosto.

De acuerdo al pronóstico extendido, hoy sábado vuleven las lluvias, mientras que el domingo estará inestable, en tanto, el lunes se presentará mayormente nublado, con chubascos por la tarde y noche, alcanzando una máxima de 15 °C y mínima de 10 °C.

El martes se espera una jornada con períodos de lluvia y brisas persistentes, con temperaturas entre los 9 °C y 15 °C.

El miércoles, en tanto, arrancará con posibilidad de lluvias y viento en horas de la mañana, aunque hacia la tarde el cielo tenderá a despejarse. La temperatura máxima llegará a los 18 °C, mientras que la mínima descenderá a 6 °C.

Hacia el jueves, el cielo continuará mayormente cubierto, pero sin precipitaciones significativas. La jornada será algo más templada, con 19 °C de máxima y 10 °C de mínima.

Finalmente, el viernes se presentará con chubascos aislados en la mañana, aunque con mejoras hacia la tarde. El inicio del día estará marcado por un fuerte descenso de temperatura, con una mínima cercana a 1 °C, y una máxima que no superará los 15 °C.

Recomendaciones

Desde el SMN aconsejan a la población estar atenta a los pronósticos diarios y tomar recaudos: salir con paraguas o abrigo impermeable en los días de lluvia, y prestar especial atención al frío intenso previsto para el viernes por la mañana.