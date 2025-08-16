Las Flores
A sacar el paraguas: se vienen varios días de lluvias en Las Flores y la región
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la ciudad de Las Flores tendrá por delante varias jornadas pasadas por agua y con tiempo inestable, especialmente entre hoy sábado y el miércoles 20 de agosto.
De acuerdo al pronóstico extendido, hoy sábado vuleven las lluvias, mientras que el domingo estará inestable, en tanto, el lunes se presentará mayormente nublado, con chubascos por la tarde y noche, alcanzando una máxima de 15 °C y mínima de 10 °C.
El martes se espera una jornada con períodos de lluvia y brisas persistentes, con temperaturas entre los 9 °C y 15 °C.
Alerta amarilla por tormentas para este jueves por la noche en Las Flores y la zona
El miércoles, en tanto, arrancará con posibilidad de lluvias y viento en horas de la mañana, aunque hacia la tarde el cielo tenderá a despejarse. La temperatura máxima llegará a los 18 °C, mientras que la mínima descenderá a 6 °C.
Hacia el jueves, el cielo continuará mayormente cubierto, pero sin precipitaciones significativas. La jornada será algo más templada, con 19 °C de máxima y 10 °C de mínima.
Finalmente, el viernes se presentará con chubascos aislados en la mañana, aunque con mejoras hacia la tarde. El inicio del día estará marcado por un fuerte descenso de temperatura, con una mínima cercana a 1 °C, y una máxima que no superará los 15 °C.
Recomendaciones
Desde el SMN aconsejan a la población estar atenta a los pronósticos diarios y tomar recaudos: salir con paraguas o abrigo impermeable en los días de lluvia, y prestar especial atención al frío intenso previsto para el viernes por la mañana.
Profundo agradecimiento al Hospital de Las Flores
Incendio de una garrafa en una heladería: rápida intervención de Bomberos evitó que pasara a mayores
Juegos Panamericanos Junior: gol de “Vitu” Falasco en la goleada que puso a Las Leoncitas en semifinales
A sacar el paraguas: se vienen varios días de lluvias en Las Flores y la región
Reunión informativa en la Cooperativa: asociados postulados a delegados participaron de una jornada institucional
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras