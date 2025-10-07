Capital Federal
Los gremios docentes anunciaron un nuevo paro y no habrá clases el 14 de Octubre
Luego de la discusión que se dio en el Congreso de la Nación por la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios docentes anunciaron un nuevo paro para el próximo 14 de octubre y anticiparon que realizarán una movilización.
A través de un comunicado, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresó que preparan una nueva «Jornada Nacional de Lucha y Paro Nacional». Remarcaron que habrá “múltiples actividades en todo el país, en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación, y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas, así como por mayor presupuesto educativo que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender”.
La movilización estará bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”, CTERA precisó que la protesta incluirá tanto la suspensión total de clases durante 24 horas como una movilización masiva en la Ciudad de Buenos Aires, apuntando a visibilizar las demandas del sector. Según informaron desde la entidad, la convocatoria contará con la participación de sindicatos de base y adhesiones en las principales provincias del país, por lo que la actividad educativa se verá interrumpida en gran parte del territorio nacional.
CTERA prepara un paro nacional docente en rechazo al ajuste educativo
Según el comunicado difundido por el gremio, la entidad definió la semana previa al paro como una fase clave para intensificar su plan de acción. El miércoles 8 de octubre se implementará una “jornada nacional de lucha”, con carpas educativas, clases públicas, radios abiertas, intervenciones artísticas y caravanas en plazas y espacios públicos. Las actividades tendrán lugar de manera simultánea en varias ciudades, en coordinación con organizaciones estudiantiles y la comunidad educativa.
