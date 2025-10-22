Temporal de viento y lluvia causó importantes daños en Benito Juárez

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Un intenso temporal de viento y lluvia azotó en la noche de este martes a la zona central de la provincia de Buenos Aires, que estaba alcanzada por una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, y provocó graves destrozos.

Por caso, la intensidad del viento (estaban previstas ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora) provocaron la voladura del techo del hospital Municipal Eva Perón de Benito Juárez, así como también daños en la pileta municipal y la caída de árboles y postes de luz.

Según informaron medios locales, las autoridades decidieron suspender las clases de este miércoles en el turno mañana en todo el distrito, y en las localidades de Est. López, Tedín, El Luchador, Cnel. R. Bunge y EP N°11, con el objetivo de “resguardar la seguridad de la comunidad y poder evaluar los daños provocados por los fuertes vientos y tormenta”.

En Laprida, en tanto, usuarios de redes sociales reflejaron a través de distintos videos la caída de granizo en la ciudad.

La advertencia de nivel amarillo del SMN por tormentas fuertes para esta madrugada se extendía también desde el centro de la provincia hacia el este, a localidades como Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, el noroeste de General Juan Madariaga y de Mar Chiquita, y el oeste de General Pueyrredón, y también hacia el oeste bonaerense, en Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Esta área, según aquel organismo, podría presentar «abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas«. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Sin embargo, el miércoles no sería el único día de esta semana con mal clima. De hecho, según el pronóstico, sería el primero con condiciones climáticas adversas porque el SMN anticipó que las mayores precipitaciones en esa zona se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24.

El alerta amarilla por tormentas fuertes se extiende también este miércoles para el este de las provincias de Salta, Mendoza y Neuquén; el sur de Córdoba; y casi la totalidad de San Luis, La Pampa y Río Negro.

En tanto, en el norte de la provincia de Santa Cruz rige una advertencia amarilla pero por fuertes vientos, con velocidades que oscilarán entre los 40 y los 55 kilómetros por hora. Por la tarde, en específico, se esperan ráfagas de hasta 85 kilómetros por hora desde el sector oeste.