Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Investigan dos hurtos ocurridos en viviendas de Las Flores

Las Flores

Investigan dos hurtos ocurridos en viviendas de Las Flores

Publicado

hace 3 horas

La Policía Comunal de Las Flores informa que, con fecha 1° de enero de 2026, se tomaron denuncias por dos hechos de hurto ocurridos en distintos domicilios de esta ciudad.

El primer hecho fue denunciado por una vecina de 55 años, quien manifestó que autores ignorados, sin ejercer violencia, sustrajeron de su vivienda ubicada en calle Harosteguy N° 437, joyas y suma de dinero en pesos argentinos. La damnificada indicó no poseer cámaras de seguridad, ni seguro, y no sospechar de persona alguna.

El segundo episodio fue denunciado por una mujer de 42 años, quien refirió que, en circunstancias similares, personas desconocidas ingresaron a su domicilio situado en calle Constitución N° 276, de donde solo sustrajeron dinero en pesos argentinos, sin provocar daños ni ejercer violencia. En este caso, la denunciante tampoco cuenta con cámaras de seguridad ni seguro, y no pudo aportar datos sobre posibles sospechosos.

En ambos hechos interviene la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, desarrollándose las correspondientes tareas investigativas a fin de esclarecer lo sucedido.

Temas:
