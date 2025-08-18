El SMN elevó a alerta naranja por lluvias para este martes en Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de nivel naranja por lluvias para la ciudad de Las Flores y municipios de la región, que tendrá vigencia durante la tarde del martes 19 de agosto.

De acuerdo con el organismo, el área será afectada por precipitaciones persistentes, con algunos periodos de intensidad fuerte, que podrían dejar acumulados de entre 70 y 80 milímetros, con valores localmente superiores.

El nivel naranja advierte sobre la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones.

Entre las medidas preventivas, se sugiere evitar la circulación en rutas y calles anegadas, no realizar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan desplazarse por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales de Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional. El aviso rige para Las Flores y gran parte de los distritos del centro bonaerense, donde se espera que las lluvias se intensifiquen a partir de la tarde del martes.