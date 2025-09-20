Las Flores
Las Flores bajo alerta naranja por fuertes tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para la ciudad de Las Flores durante el sábado 20 de septiembre, con condiciones climáticas que podrían afectar significativamente a la población.
Según el informe, el área será impactada por tormentas fuertes o severas, que estarán acompañadas de:
Abundante caída de agua en cortos períodos
Alta frecuencia de actividad eléctrica
Probabilidad de caída de granizo
Ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h
Además, se prevé una precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual en algunas zonas.
Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad, y asegurar objetos que puedan volarse.
El alerta forma parte del sistema de advertencias tempranas del SMN, que permite a las localidades tomar medidas de precaución para minimizar riesgos y proteger a la comunidad.
