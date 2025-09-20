Las Flores bajo alerta naranja por fuertes tormentas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para la ciudad de Las Flores durante el sábado 20 de septiembre, con condiciones climáticas que podrían afectar significativamente a la población.

Según el informe, el área será impactada por tormentas fuertes o severas, que estarán acompañadas de:



Abundante caída de agua en cortos períodos



Alta frecuencia de actividad eléctrica



Probabilidad de caída de granizo



Ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h



Además, se prevé una precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual en algunas zonas.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad, y asegurar objetos que puedan volarse.

El alerta forma parte del sistema de advertencias tempranas del SMN, que permite a las localidades tomar medidas de precaución para minimizar riesgos y proteger a la comunidad.