DDI Las Flores realizó allanamiento por robo de ciclomotor y logró recuperar motor, chasis y otras autopartes

El personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (DDI) Las Flores llevó a cabo un allanamiento en nuestra ciudad en relación con la sustracción de un ciclomotor ocurrida en horas de la madrugada del pasado domingo.

Según fuentes judiciales, la DDI, en función judicial, actuó bajo Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro en el marco del proceso penal caratulado “Hurto Agravado de Vehículo dejado en la vía pública”, con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°9, a cargo de la Dra. Laura Margaretic, y la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, perteneciente al Departamento Judicial de Azul.

El hecho se denunció el 28 de septiembre, cuando un ciudadano informó que su ciclomotor marca Corven, modelo Energy 110 cc, color azul, había sido sustraído mientras permanecía estacionado en la intersección de Avenida Carmen y Pueyrredón, aproximadamente a las 03:30 horas. Al regresar dos horas más tarde, constató que autores desconocidos se lo habían llevado.

De inmediato, los efectivos de la Sub DDI Las Flores iniciaron la investigación del ilícito, realizando tareas de campo, análisis de cámaras privadas y del monitoreo municipal, y entrevistas a testigos. Estas acciones, coordinadas con la Fiscalía, permitieron recolectar pruebas que vinculan a un residente de la ciudad y con antecedentes penales, como presunto autor del hecho.

Ante ello, el Juzgado de Garantías N°2, a cargo del Dr. Federico Barberena, otorgó la Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro para la vivienda del imputado, la cual se cumplimentó durante la mañana del día de la fecha con la colaboración de efectivos de la Estación de Policía Comunal de Seguridad Las Flores.

El operativo resultó positivo, ya que se logró el secuestro del ciclomotor desarmado, incluyendo motor, chasis y diferentes partes, así como dos teléfonos celulares e indumentaria que, según la investigación, habría sido utilizada al momento del hecho. Todos los elementos fueron puestos a disposición de la fiscalía interviniente.