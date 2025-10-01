La Sub DDI detuvo a ciudadano de este medio acusado de abuso sexual

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el día de la fecha en horas de la tarde personal de Sub Delegación Departamental de Investigaciones Las Flores, procedió en esta localidad a la detención de un masculino imputado por abuso sexual con acceso carnal.Según fuentes judiciales la Sub Delegación Departamental En Función Judicial Las Flores informa que en el día de la fecha y en horas de la tarde procedió a dar cumplimiento a orden de detención, procediendo en la vía pública a la detención de una persona mayor de edad.

El procedimiento fue en el marco del proceso penal caratulado “ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL”, investigación llevada a cabo por la UFI Nro. 9 a cargo de la Dra. Margaretic, y Ayudantía Fiscal Las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, quienes con las pruebas colectadas solicitaron la detención del denunciado, medida otorgada por el Dr. Suarez Juan José, titular del juzgado de garantía Nro. 3, todos del Departamento Judicial de Azul.

El detenido se trata de un Albañil de esta ciudad. La víctima había radicado la denuncia correspondiente en el mes de Febrero del año 2024, acusándolo de una situación de abuso sexual ocurrido en el año 2014. Ahora el detenido quedara a disposición de las autoridades judiciales, alojado en sede de la Sub DDI local en calidad de detenido.-